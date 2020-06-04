​Пластиковые отходы получат особый международный статус

Пластиковые отходы получат особый статус благодаря подписанной Россией Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Об этом сообщается на сайте Минприроды страны.

Пластик отнесут к категории отходов, требующих особого рассмотрения. Отмечается, что в рамках конвенции предложено меры по предотвращению и сведению к минимуму образования этих отходов. Поправки вступят в силу с января 2021 года.

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В сообщении ведомства также указываются регионы России, в которых наиболее остро стоит проблема загрязнения пластиковыми отходами морской среды и внутренних водных объектов — это Калининградская и Мурманская область. Министерство выработало предложения по совершенствованию законодательства и проведению специальных мероприятий, направленных а минимизацию образования пластиковых отходов. Также отмечается, что значительному сокращению образования отходов призваны способствовать реализация национального проекта «Экология» и нового закона «Об отходах».

В ноябре 2019-го министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия двигается в сторону высокой степени утилизации пластиковых отходов.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, из них три триллиона получат от инвесторов.

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