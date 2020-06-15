Шесть тысяч жителей Сольцов обеспечат качественной питьевой водой

В городе Сольцы Новгородской области началось строительство станции доочистки воды, призванной обеспечить чистой качественной питьевой водой почти шесть тысяч человек. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».
Строительство ведется в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». На работы выделены 138 миллионов рублей, из них 133 миллиона — средства из федерального бюджета. Строительство планируется завершить в 2021 году.
Отмечается, что в настоящее время вода, которую получают 5870 жителей Сольцов, не соответствует нормам по цветности, мутности, а также уровню содержания железа и алюминия.
Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».