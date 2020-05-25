Нацпроект «Экология» откорректируют из-за пандемии коронавируса

Федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» может быть скорректирован в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает портал «Будущее России Национальные проекты».

По словам Абрамченко, реализация проекта невозможна без проведения экологических экспертиз, которые, однако, трудноосуществимы в период пандемии. При этом на общие сроки реализации «Чистого воздуха» это не повлияет. «В 2020 году делаем корректировку, нагоняем в 2021, 2022 и 2023 и в 2024 году выходим на те же показатели», — подчеркнула вице-премьер.

Национальный проект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Оздоровление Волги».

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