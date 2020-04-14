Новокузнецку дадут два миллиарда рублей на экологичный транспорт

Власти Новокузнецка получат два миллиарда рублей на покупку экологического транспорта. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Средства будут выделены в рамках реализации национального проекта «Экология». Пассажирские предприятия Новокузнецка, который считается одним из наиболее экологически неблагополучных городов страны, заменят старые дизельные автобусы новым транспортом. Власти планируют закупить газомоторные автобусы, троллейбусы и трамваи.

«По госпрограмме в прошлом году мы закупили для Новокузнецка четыре автобуса на метане, а за счет средств местного бюджета приобрели два троллейбуса. Теперь получим серьезное финансирование по проекту "Чистый воздух". Уверен, к 2024 году достигнем плановых показателей, и воздух в городе станет значительно чище», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В марте власти Челябинской области заявили об улучшении экологической ситуации благодаря реализации задач проекта «Чистый воздух». Он входит в главные направления нацпроекта «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию нацпроекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Оздоровление Волги».

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