Минприроды ввело «строжайшие в мире» нормативы сбросов в Байкал

Приказ министерства экологии и природных ресурсов России об изменении требований строительства очистных сооружений на Байкале вступил в силу. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Отмечается, что новым приказом устанавливаются предложенные учеными количественные показатели допустимого содержания вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых в пределах Байкальской природной территории.

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Ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал Ирина Орлова назвала новые нормативы одновременно «одними из строжайших в мире» и «вполне реализуемыми в рамках лучших российских технологий».

Сохранение озера Байкал — часть национального проекта «Экология», направленного на комплексное решение экологических проблем страны. На реализацию нацпроекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

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