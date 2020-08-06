Власти выделят 838 миллионов рублей на поддержку мусорных операторов

Девять регионов России получат от властей 838 миллиона рублей на поддержку операторов по вывозу мусора. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

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Чиновник отметил, что деньги будут выделены в рамках продолжения работы по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. «Занимаемся этим, в том числе, в рамках нацпроекта "Экология". Сегодня перераспределим межбюджетные трансферты субъектам России на поддержку региональных операторов, оплату их услуг по вывозу мусора», — заявил Мишустин.

Он добавил, что в 2020 году помощь от государства получат операторы из 76 регионов России, общая сумма — девять миллиардов 250 миллионов рублей.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».