На системы водоснабжения двух городов Якутии потратят более 480 миллионов рублей

Власти выделят более 480 миллионов рублей на на системы водоснабжения двух городов Якутии, Олекминска и Покровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что в Олекминске в рамках реализации программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» ведется реконструкция системы водоснабжения, а в Покровске идет строительство водоочистных сооружений. Оба объекта введут в эксплуатацию в 2021 году.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».