Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры

В водоемы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года выпустят шесть миллионов мальков краснокнижного сибирского осетра. Об этом сообщает «Правда УРФО».

Мероприятие запланировано в рамках реализации программы «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Также в округе планируется восстановить популяции чира, муксуна, пеляди и других ценных видов рыбы семейства сигов.

Отмечается, что 18 августа в Ханты-Мансийске в Иртыш выпустили 12 тысяч мальков осетра, выращенных на рыборазводном заводе в Тобольске. В планах властей довести число выпускаемых мальков до 11 миллионов в год.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».