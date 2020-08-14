В Ярославской области построили первые в рамках нацпроекта очистные сооружения

В левобережной части города Тутаев, Ярославская область, завершилось создание локальных очистных сооружений в рамках реализации программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Об этом сообщает портал «Ярославский регион».

Зампредседателя регионального правительства Виктор Неженец подчеркнул, что это «первый проект который реализован на территории Ярославской области по нацпроекту». Его стоимость составила около 28 миллионов рублей. Производительность очистных сооружений составляет 150 кубометров воды в сутки.

Отмечается, что до конца 2020 года в области будут построены или реконструированы еще шесть водоочистных объектов.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий».