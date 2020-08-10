Бурятия начнет выращивать лиственницу для восстановления леса

Лесники Бурятии начнут выращивать лиственницу для восстановления леса в тайге. Об этом ТАСС сообщили Агентстве лесного хозяйства республики.

Отмечается, что искусственное выращивание лиственницы в Бурятии проведут впервые. «Уже начался сбор шишки лиственницы для переработки и получения семян в Закаменском и Джидинском районах», — отметили в республиканском агентстве.

Отмечается, что в Бурятии для лесовосстановления выращивается только сосна, однако в некоторых районах это дерево плохо приживается. «В рамках эксперимента будут подобраны участки именно с тем составом почвы, которой необходим для выращивания лиственницы», — заявили представители агентства.

Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».