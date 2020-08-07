Строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ завершат раньше срока

Строительство объектов водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в Улан-Удэ завершатся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

Отмечается, что изначально работы планировалось завершить только к 2024 году. «Почти 72 процента городских жителей обеспечены качественной водой из систем централизованного водоснабжения, плановый показатель выполнен», — отметили в ведомстве.

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В 2020 году на ремонт систем водоснабжения города из федерального бюджета выделено около 450 миллионов рублей, на 2021 год предусмотрено 81,25 миллиона рублей.

Обеспечение населения страны качественной питьевой водой — задача, поставленная в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Национальный проект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».