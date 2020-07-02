Брянские власти попросили денег на чистую воду

Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил у вице-премьера России Марата Хуснуллина перераспределить 155 миллионов рублей, предусмотренных федеральным бюджетом для региона на проект «Чистая вода» в 2021 году, на нынешний год. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что в 2020-м планировалось потратить на проект 21,297 миллиона рублей, а в 2021 году — 355,737 миллиона. Богомаз подчеркнул, что перенос средств позволит оперативно реализовать поручение президента России Владимира Путина об обпеспечении населения области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Он добавил, что власти региона готовы софинансировать проект.

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Хунсуллин посчитал перенос средств возможным, отметив, что правительство уже активно практикует «сдвижки средств влево между годами». «Если вы гарантируете, что сможете реализовать запланированные проекты, то мы рассмотрим вопрос перекидки средств с 2021 года на этот», — заявил он губернатору во время личной встречи.

Обеспечение населения страны качественной питьевой водой — задача, поставленная в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Национальный проект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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