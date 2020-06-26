Российский регион получит 159 миллионов рублей на водоснабжение

Кабардино-Балкарская Республика получит 159,1 миллиона рублей из федерального бюджета на реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на правительство российского региона.

Субсидии будут выделены правительством России уже в 2020 году. Они «будут направлены на решение проблем с водоснабжением в населенных пунктах республики», говорится в сообщении властей Кабардино-Балкарии.

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Отмечается, что ранее правительство региона обращало внимание на сильный износ и несоответствие современным условиям системы водоснабжения в республике. Объектам требуется значительная реконструкция, во многих случаях — новое строительство.

Обеспечение населения страны качественной питьевой водой — задача, поставленная в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Национальный проект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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