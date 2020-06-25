Власти перераспределят средства на чистую воду для россиян

Власти перераспределят субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода». Об этом сообщается на сайте правительства России.

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Отмечается, что неиспользованные в 2019 году средства будут перенесены на 2020 год. При этом российские регионы, заявившие о необходимости дополнительного финансирования, смогут получить рассчитанную на последующие годы субсидию заранее.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Цель перераспределения средств — ускорение сроков строительства и реконструкции объектов водоснабжения в России.

«Чистая вода» — часть национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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