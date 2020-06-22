Российский регион потратит 700 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений

Правительство Калужской области потратит 700 миллионов рублей на ремонт очистных сооружений в городе Ермолино. Об этом врио губернатора российского региона Владислав Шапша заявил в своем Instagram.

«В городе Ермолино Боровского района началась реконструкция очистных сооружений. Этот проект важен не только для жителей района, но и для всего севера Калужской области. Эти очистные были основным источником загрязнения бассейна реки Протвы», — написал чиновник.

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Шапша отметил, что работы будут завершены в 2021 году. Он добавил, что аналогичные проекты идут и в других муниципалитетах.

Чиновник подчеркнул, что в регионе благодаря экологическому контролю увеличился контролируемый объем сброшенных сточных вод, а масса загрязняющих веществ в водоемах снизилась в 1,3 раза.

Обеспечение населения страны качественной питьевой водой — задача, поставленная в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Национальный проект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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