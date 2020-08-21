В Приморье начнут ликвидацию трех крупных свалок

C 2022 года в Приморье начнется ликвидация трех крупных свалок в рамках реализации программы «Чистая страна» национального проекта «Экология». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Приморского края Елену Пархоменко.

По словам Пархоменко, речь идет о «серьезных местах накопления мусора» в Дальнереченске, Артеме и Большом Камне. В настоящее время идет разработка проектной документации. Чиновница добавила, что в регионе уже ликвидировали небольшие свалки в Арсеньеве и на острове Попова.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».