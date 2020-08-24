Ростовский губернатор рассказал Путину о проблемах реки Дон

Напряженная водохозяйственная обстановка складывается в бассейне реки Дон c 2007 года, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 24 августа.

По его словам, в 2015 году маловодность Дона создала серьезные проблемы для судоходства. «Мы дошли до ситуации, когда нам почти приходилось перегружать суда, пятитысячники не проходили. Но удержали ситуацию просто на краю, образно говоря», — посетовал губернатор.

Он добавил, что в бассейне реки полностью или частично расположены 15 субъектов РФ, которые в разной степени используют ресурсы реки. «Вообще шесть отраслей экономики завязаны на реку, в данном случае, Дон. Это и водоснабжение, и рыба, и судоходство, и мелиорация, и так далее», — сказал он.

Голубев отметил, что реконструкция Донского магистрального канала, которая была согласована с федеральным центром, положительно повлияла на ситуацию, но этого не достаточно. Он предложил, чтобы к работе по оздоровлению реки подлечились специалисты профильных федеральных министерств. «Просил бы Вас дать поручение по этой теме для проработки этого вопроса», — сказал Голубев, обращаясь к главе государства.

Путин в свою очередь поддержал инициативу.

В 2020 году на расчистку водоемов в восьми российских регионах потратят 54,9 миллиона рублей. Работы проводятся в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Всего в рамках нацпроекта планируется израсходовать четыре триллиона рублей. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».