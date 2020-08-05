На расчистку российских водоемов потратят более 54 миллионов рублей

В 2020 году на расчистку водоемов в восьми российских регионах потратят 54,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов страны.

Работы проводятся в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Отмечается, что число мероприятий по расчистке водоемов удалось увеличить благодаря экономии при заключении контрактов в 2019-м и 2020 году.

В результате реализации проекта планируется очистить реки и озера общей протяженностью 540 километров от донных отложений. Будет улучшено состояние водоемов, обеспечены комфортные экологические условия проживания населения вблизи объектов. Ведомство рассмотрит проекты по очистке из Московской, Брянской, Тверской, Рязанской и Свердловской областей, а также республик Крым, Северная Осетия-Алания и Мордовия.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».