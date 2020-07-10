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Власти отчитались о частичном выполнении проекта по сохранению водных объектов

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» выполнен на 40 процентов. Об этом заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Кириллова, 627,6 миллиона рублей уже направлены на проведение мероприятий по реабилитации водоемов. В мероприятия по реабилитации входят расчистка русел, очистка дна от иловых отложений, укрепление берегов.

«Всего до конца 2020 года на реализацию более чем 70 мероприятий в 45 субъектах России федеральным бюджетом предусмотрены средства в объеме миллиарда 585 миллионов рублей», — добавил чиновник.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» — часть национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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