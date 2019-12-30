Байкал избавят от загрязнений в случае возможной утечки отходов

В 2020 году власти Иркутской области планируют начать работы по предотвращению возможной утечки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в озеро Байкал в случае паводка. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, передает ТАСС.

По его словам, целесообразнее всего будет начать с работ по очистке надшламовой воды. «Все это сделать до начала паводокоопасного периода, начать работы по ликвидации щелокосодержащей жидкости», — отметил Крючков.

В национальный проект «Экология», который продлится в России до 2024 года, входит федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Он подразумевает возведение очистных сооружений вокруг озера, что позволит уменьшить объем стоков, поступающих в Байкал и соседние водоемы, примерно на 30 процентов за пять лет. Кроме того, в рамках проекта будут проводиться работы по восстановлению биоразнообразия в том числе таких рыб, как омуль и осетр. Общее финансирование нацпроекта «Экология» до 2024 года составит более 4 триллионов рублей, федерального проекта по спасению Байкала — 33,9 миллиарда.

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