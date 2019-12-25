Запрет ловить байкальского омуля оправдал ожидания

Запрет на лов одного из главных эндемичных видов озера Байкал — байкальского омуля, — оправдал ожидания экологов и привел к росту как численности популяции, так и размеров, до которых вырастают рыбы. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд, передает ТАСС.

По его словам, в реке Селенге, которая является основным местом, где омуль откладывает игру, число нерестящейся рыбы выросло за два года, которые действуют ограничения, на 15 процентов.

Петерфельд пояснил, что подсчет рыб, заходящих в реки на нерест, является одним из самых ярких показателей состояния популяции омуля, а Селенга, берущая начало в Монголии и проходящая через Улан-Удэ, а также Верхняя Ангара на севере Байкала «формируют 90 процентов промыслового запаса омуля на Байкале».

Еще одна позитивная по мнению представителя института тенденция — темп роста омуля, особенно селенгинской популяции. За последние 10 лет показатель достиг исторического максимума. «Никогда омуль не был таким крупным, как сейчас, и это говорит о прекрасной кормовой базе», — отметил он. Тем не менее, эти факты не меняют ситуацию с популяцией байкальского омуля в целом, и возвращать промысел, по мнению Петерфельда, рано.

В национальный проект «Экология», который продлится в России до 2024 года, входит федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Он подразумевает возведение очистных сооружений вокруг озера, что позволит уменьшить объем стоков, поступающих в Байкал и соседние водоемы, примерно на 30 процентов за пять лет. Кроме того, в рамках проекта будут проводиться работы по восстановление биоразнообразия, в том числе таких рыб, как омуль и осетр. Общее финансирование нацпроекта «Экология» до 2024 года составит более 4 триллионов рублей, федерального проекта по спасению Байкала — 33,9 миллиарда.

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