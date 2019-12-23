Поселения вокруг Байкала станут экологичнее

В поселениях, расположенных вокруг озера Байкал, котельные на мазуте будут переоборудовать для использования в качестве топлива экологически чистые пеллеты. Об этом журналистам в понедельник, 23 декабря, сообщил замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Всего в регионе уже десять таких объектов. Сейчас мы в рамках федпроекта "Сохранение озера Байкал" разрабатываем проект перевода на пеллеты и щепу проблемной ТЭЦ в Байкальске, которая пока оказывает на окружающую среду серьезное негативное влияние», — сказал он.

Пеллеты (или топливные гранулы) — это прессованная стружка, получаемая из отходов деревообрабатывающей промышленности. Поэтому переводить котельные на пеллеты будет рекомендовано в том случае, если такие производства есть поблизости.

Как журналистам рассказала эколог эксплуатирующей организации Ирина Ерофеева, переоборудовав котельную «Мазутная» в поселке Листвянка Иркутского района, удалось добиться снижения выбросов диоксида серы в 25 раз, диоксида азота — в полтора раза, а также полностью избавиться от выбросов сероводорода и предельных углеводородов С12-С19 и почти полностью — от взвешенных частиц. Решение в Листвянке было принято в том числе потому, что мазут из года в год становился менее качественным: из-за него происходили выбросы сажи, которая оставалась на снегу, а весной вместе с талыми водами стекала в Байкал.

Местные власти отметили, что, хоть пеллеты и дороже мазута, на стоимости коммунальных услуг для жителей это не скажется — разницу поставщику тепла компенсируют из областного бюджета.

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» входит в национальный проект «Экология». Он подразумевает возведение очистных сооружений вокруг озера, что позволит уменьшить объем стоков, поступающих в Байкал и соседние водоемы, примерно на 30 процентов за пять лет. Кроме того, в рамках проекта будут проводиться работы по восстановление биоразнообразия, в том числе таких рыб, как омуль и осетр. Общее финансирование нацпроекта «Экология» до 2024 года составит более 4 триллионов рублей, федерального проекта по спасению Байкала — 33,9 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru