Россияне решили проехаться по обмелевшему Дону и пробили дно

Жители Ростова-на-Дону и Таганрога попытались прокатиться на машинах по обмелевшему дну Дона и Таганрогского залива Азовского моря и застряли в зыбучем песке. Об этом сообщается на автомобильном сайте Wroom.ru.

По данным портала, несколько дней назад в Ростовской области значительно понизился уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе. Из-за сильного ветра береговая линия в некоторых участках водоемов сместилась на десятки и сотни метров.

Местные водители решили воспользоваться этой возможностью и прокатиться по обмелевшему дну. Однако песок оказался сырым и зыбучим, в результате чего многие автомобили оказались в ловушке. Судя по фотографиям, размещенным на Wroom.ru, некоторые машины практически полностью ушли погрузились в песок.

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