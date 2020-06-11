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Губернатор Ростовской области представил итоги работы за 2019 год

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Фото: donland.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил Законодательному собранию региона отчет об итогах работы за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В своем выступлении глава региона отметил, что 2019 год стал годом начала реализации национальных проектов. В Ростовской области в рамках 11 национальных проектов (за исключением национального проекта «Наука») утверждены 49 региональных проектов. К реализации многих из них область уже приступила, отметил Василий Голубев, подчеркнув, что основными принципами деятельности в рамках нацпроектов являются работа на результат и жесткий контроль сроков и качества работ.

В ежегодном отчете о работе правительства Василий Голубев озвучил итоги работы агропромышленного комплекса. В 2019 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 105,4 процента. На 11 процентов собрано больше зерновых и зернобобовых культур, на 35 процентов – подсолнечника, на 10 процентов – овощей. Растет объем производства товарной рыбы. Кроме того, донской регион занимает пятое место в стране по производству молока.

При господдержке в 2019 году селянами приобретено 137 комбайнов, 91 трактор и 772 единицы другой техники, оборудование для молочных ферм и около 1,5 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота. В 2019 году объем экспорта продукции АПК составил 4,5 млрд долл. США. Только за последние два года экспорт вырос на 11 процентов. Продукция агропромышленного комплекса региона обладает высоким экспортным потенциалом.

Еще одной ключевой темой отчета губернатора стали результаты работы по улучшению жилищных условий донских семей, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава региона сообщил, что за прошлый год в области было введено 2,569 миллиона квадратных метров жилья. Этот уровень почти на 10 процентов выше предыдущих показателей и превышает общероссийские результаты. Однако для успешной реализации программы строительства в целом работа в данном направлении требует дальнейшей активизации. По словам губернатора, к 2024 году область ставит амбициозную задачу выйти на ежегодный уровень в 3,7 миллиона квадратных метров жилья.

Была затронута тема доступности жилья. Так, в 2019 году цены на первичном рынке жилья области выросли всего на 1,8 процента, что заметно ниже общероссийских темпов. Однако и при такой относительной ценовой стабильности доля донских семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку, все еще остается недостаточно высокой, отметил Василий Голубев.
Поэтому в 2019 году для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, была запущена программа льготного ипотечного кредитования «Дисконт», предусматривающая предоставление ипотеки на этапе строительства со ставкой 5,4 процента, а при покупке уже готового жилья – 5,7 процента.

Не менее значимым подспорьем стала инициированная президентом ипотечная программа, призванная стимулировать активность на первичном рынке недвижимости. Ипотеку с максимальной ставкой 6,5 процента уже получили более тысячи донских семей. Еще одной востребованной мерой должна стать стартовавшая в 2020 году программа «Ипотека на селе» со ставкой в 3 процента годовых.

Губернатор сообщил, что расширяется и работа по капитальному ремонту жилого фонда региона. В 2019 году отремонтировано 1139 многоквартирных домов, темпы работы планируется наращивать и далее. В то же время, как особо подчеркнул Василий Голубев, остается актуальной тема качества такого ремонта – соответствующие обращения регулярно поступают от жителей области. На одном из ближайших заседаний правительства региона планируется комплексно изучить проблему и проработать ряд управленческих решений.

В рамках отчета перед членами Законодательного собрания области губернатор Василий Голубев уделил особое внимание мерам по поддержке материнства и детства, а также качества жизни, в том числе в рамках нацпроекта «Демография».
Реализация нацпроекта в регионе должна к 2024 году обеспечить, во-первых, устойчивый естественный рост численности населения, а во-вторых – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Одним из ключевых направлений работы в этой сфере должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Глава региона напомнил, что она уже доказала свою эффективность, поспособствовав росту числа донских многодетных семей с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м.

Всего на проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2019 году было направлено почти 5 миллиардов рублей, что сделало его самым финансово объемным проектом нацпроекта «Демография». Поддержку получили 200 тысяч донских семей. В нынешнем году эта практика получит свое продолжение.

В частности, он анонсировал голосование среди жителей Ростовской области по распределению бюджетных 500 миллионов рублей, которые будут дополнительно направлены в регионе на борьбу с пандемией и ее последствиями. Ситуацию с пандемией Василий Голубев назвал «серьезной проверкой на прочность всех систем жизни и деятельности региона».

Василий Голубев уточнил, что решение о новых мерах поддержки в донском регионе принимались совместно с теми, кому такая помощь в первую очередь была нужна. И такой подход показал свою эффективность, поэтому было принято решение вынести на общее голосование вопрос о том, куда именно следует направить 500 миллионов рублей.

Средства могут пойти на обновление парка автомобилей скорой помощи или на оснащение каждой школы и детского сада приборами для обеззараживания воздуха. Возможно, будет приобретена спецтехника для дезинфекции и уборки общественных пространств.

Выбрать три основных направления расходования средств жители области смогут 1 июля, одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию.

Днем ранее, 9 июня, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Василий Голубев сообщил главе государства о том, как Ростовская область справляется с пандемией, а также рассказал о текущей социально-экономической ситуации в донском регионе, а также о важнейших проектах, реализуемых в регионе.

Владимир Путин поддержал выдвижение Василия Голубева на предстоящих выборах губернатора Ростовской области и подчеркнул, что результаты развития Ростовской области являются хорошим основанием для такой поддержки.

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