ВЭБ.РФ познакомил управленцев-урбанистов с международным опытом развития городов

Завершился первый модуль образовательной программы для городских управленцев Master of Public Administration. В нем приняли участие 145 человек из 29 городов России. Программа создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Первый модуль программы был посвящен изучению мировых тенденций развития городов, а также их роли в экономике, подходам к планированию и организации проектов, качественно меняющих жизнь горожан. В рамках модуля руководители ключевых направлений ВЭБ.РФ и организаций-партнеров госкорпорации представили свои инструменты и возможности для развития городов. Они также поделились опытом управления и сопровождения масштабных проектов.

«100 городов, управленцы из которых участвуют в программе, вместе с Москвой и Петербургом —это половина населения и ВВП страны. Но у нестоличных городов есть огромный потенциал для экономического роста. Одно из необходимых условий для этого — квалифицированные управленческие команды. Именно для них мы организовали вместе с партнерами образовательную программу, которая призвана дать импульс повышению качества жизни в наших городах», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В лекционной части выступили несколько десятков экспертов в сфере экономики и городского развития, среди них председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, исполнительный директор LSE Cities (Лондон) Филипп Роуд, партнер КБ Стрелка Алексей Муратов, старший советник направления Future Cities and New Industries в банке HSBC Грег Кларк, директор Центра региональных исследований ВШЭ Ирина Ильина.

В практической части модуля перед участниками стояла задача проанализировать уже существующие стратегии развития своих городов и провести ревизию нынешних и запланированных проектов.

«Когда мы проводили анонимный опрос управленческих команд и спросили, какие качества они хотели бы развить и чему научиться, то подавляющее большинство в трех разных группах ответило одинаково — уверенность и компетентность. И это задача нас и наших образовательных партнеров на все следующие модули — сформировать такую программу, чтобы повысить уровень компетентности управленцев и, как следствие, их уверенность в собственных силах. И результатом этих трансформаций должны стать реальные проекты преобразования городов», — подчеркнул президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

За пять дней модуля лидеры из регионов провели на кампусе бизнес-школы «Сколково» в общей сложности более 50 часов.

«Хотелось бы прежде всего поблагодарить и ВЭБ.РФ, и школу управления "Сколклво" за то, что нашей команде, нашему городу предоставлена такая уникальная возможность — слушать лучших экспертов, лучших специалистов, "сверить часы" с коллегами, и выработать какие-то уникальные решения для нашего города», — рассказала мэр Якутска Сардана Авксентьева.

«На лекциях как раз поднимают те вопросы, которые необходимы муниципалитетам, крупным городам. Мы за эти четыре дня, когда работали в "Сколково", познакомились с экспертами ВЭБ.РФ. Нам предложили очень хорошие кейсы, чтобы мы могли их использовать в своей работе, на своей территории. Похожую практику мы проходили на обучении по моногородам, когда я учился в составе команды от Кумертау. Примеры очень интересные, мы сегодня их обсуждали уже в своей команде — города Стерлитамака, города Уфы. И эти кейсы мы будем обсуждать и в республике Башкортостан. У нас есть видение того, как это применить на практике, теперь нужно просто время для их проработки», — считает заместитель премьер-министра правительства республики Башкирия Борис Беляев.

«Зачастую, когда проходит обучение, приглашается только один человек, и ему очень сложно приехать потом в город или в регион, и сделать какие-либо изменения — он разговаривает на другом языке. Те знания, которые он получил, ему трудно внедрить. Преимущество этой программы в том, что приглашена команда города, команда субъекта. За 14 модулей, которые мы будем проходить в течение всего обучения, мы будем прорабатывать и проверять свою стратегию. Большое преимущество в том, что в рамках этой программы у нас есть возможность проговорить с финансовым партнером, ВЭБ.РФ. И мы сразу преломляем наши проекты по поводу возможности источника финансирования. Мы полны оптимизма», — поделилась мнением глава администрации Липецка Евгения Уваркина.

Первый поток программы принял участников из Армавира, Братска, Великого Новгорода, Владивостока, Вологды, Воронежа, Дзержинска, Иваново, Казани, Кемерово, Королёва, Костромы, Красногорска, Краснодара, Липецка, Махачкалы, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Оренбурга, Орска, Перми, Сочи, Стерлитамака, Сургута, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска, Уфы, Химок, Челябинска, Якутска.