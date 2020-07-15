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Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group поддержали малый и средний бизнес

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Фото: развивай.рф

Группа ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Первым пилотом в рамках программы стал проект «Развивай.рф. Бизнес онлайн», реализованный совместно с фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Инициатива поможет предпринимателям на Дальнем Востоке и в Арктике быстро и бесплатно перевести бизнес в интернет. Проект разработан на базе ВКонтакте и маркетплейса для бизнеса «Развивай.рф». ФРДВ и Mail.ru Group инвестируют более 230 миллионов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в этих регионах.

Дальний Восток выбран для реализации пилотного этапа программы помощи не случайно. На территории этого макрорегиона и Арктики зарегистрировано более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 миллиона человек. Для дальневосточных регионов традиционно характерен высокий уровень предпринимательской активности.

Проект «Развивай.рф. Бизнес онлайн» позволит предпринимателям бесплатно создать и запустить страницу для своего бизнеса ВКонтакте, а также предоставит дополнительные возможности по их продвижению. Предприниматели получат консультационную поддержку на всех этапах перехода в онлайн, а расходы на цифровизацию и продвижение бизнеса компенсируют организаторы проекта — ВЭБ, ФРДВ и Mail.ru Group.

Участвовать в проекте «Развивай.рф. Бизнес онлайн» могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике. Чтобы запустить онлайн-бизнес, предпринимателю достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Для ее продвижения в интернете каждому предпринимателю выделяется до 53 тысяч рублей. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн — например, для удаленной торговли порекомендует использовать доставку, для кафе — сформировать сообщество постоянных гостей, для онлайн-услуг — продавать их напрямую через встроенный интернет-магазин.

География продаж не ограничена: клиентами дальневосточных компаний могут стать жители любой точки мира. Cервис интегрирован со службами доставки: предприниматель может выбрать наиболее подходящий для него вариант с учетом особенностей логистики. При необходимости пользователи смогут задать вопросы службе поддержки, которая работает ежедневно и круглосуточно.

«Развивай.рф. Бизнес онлайн» — первый проект совместной программы группы ВЭБ.РФ и Mail.ru Group по комплексной поддержке российских предпринимателей в период восстановления экономики.

«Важно создавать условия не только для сохранения бизнеса, но и для его развития. В этой сфере мы расширяем стратегическое партнерство с Mail.ru Group, с которой уже развиваем финансовый маркетплейс для бизнеса "Развивай.рф". Наш проект на Дальнем Востоке станет первым в рамках более обширной совместной программы поддержки предпринимателей», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Современные технологии онлайн-торговли позволяют предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на новые рынки, о которых они раньше даже и не мечтали. Мы видим, что многие бизнесы на Дальнем Востоке и в Арктике хотят развиваться в этом направлении, но не все знают, как сделать первый шаг. Мы решили им помочь. Уверен, созданная онлайн-платформа станет для тысяч небольших компаний не просто сервисом, а импульсом к новой судьбе», — подчеркнул генеральный директор фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Пандемия и связанные с ней ограничения стали сложным периодом для всех и особенно сильно ударили по малому бизнесу. С первых дней, когда возникла угроза, мы поддерживали и пользователей, и предпринимателей. Совместная программа с ВЭБ.РФ и, в частности, проект "Развивай.рф. Бизнес онлайн" с ФРДВ позволят нам дополнительно помочь компаниям не только ресурсами, но и технологиями, а также опытом в области цифровизации бизнеса. Кризис показал, что переход в интернет позволяет компаниям развиваться даже в нестабильные времена. Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн», — рассказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Дальний Восток выбран для реализации пилотного этапа программы помощи не случайно, отметили в пресс-службе ВЭБ.РФ. На территории этого макрорегиона и Арктики зарегистрировано более 500 тысяч предприятий малого бизнеса, на которых работают 1,4 миллиона человек. Для дальневосточных регионов традиционно характерен высокий уровень предпринимательской активности.

Во время действия режима самоизоляции интернет-сервисы помогли развить бизнес многим предпринимателям. Для отдельных компаний интернет стал единственным каналом продаж. Онлайн-платформы способны не только помочь бизнесу восстановиться после кризиса, но и расширить рынок сбыта продукции и услуг для небольших предприятий.

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