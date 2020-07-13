ВЭБ.РФ подготовил рекомендации по привлечению инвесторов к нацпроекту «Экология»

Государственная корпорация ВЭБ.РФ подготовила первую версию рекомендаций по «зеленому финансированию» — предоставлению денежных средств на проект при условии улучшения окружающей среды и более эффективного использования ресурсов. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В методических рекомендациях определяется «архитектура национальной системы зеленых финансов», в которой позитивно влияющие на окружающую среду проекты смогут получать от частных инвесторов и государства финансирование на более выгодных условиях.

Рекомендации были разработаны на основе российских национальных проектов. Отмечается, что ВЭБ.РФ сформирует специальный экспертный совет, который будет следить за целостностью проекта и совершенствованием стандартов.

В конце июня сообщалось, что власти России привлекут инвесторов к национальному проекту «Экология» при помощи «зеленых облигаций». Ранее в том же месяце в Счетной палате предупредили о рисках несвоевременного исполнения нацпроекта из-за снижения экономической активности.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».

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