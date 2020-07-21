ВЭБ.РФ и «Сколково» запустили программу подготовки городских управленцев

Государственная корпорация ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» запустили программу подготовки управленческий кадров для российских городов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Всего обучение пройдут 500 человек, в первом этапе заявлены команды из 30 городов России. В каждой команде есть лидер — мэр, его заместители по ключевым направлениям, представители региональных властей и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.

Программа состоит из 14 модулей, объединяющих в себе 5 тематических блоков. Обучение планируется проводить в очном и в онлайн-формате.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что в основу программы легла программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность. Кроме того, он сообщил, что вокруг программы сформируют проекты по городской инфраструктуре, твердым бытовым отходам, современному жилью, облику города, современной экономике, включая малый и средний бизнес.

Предприниматель Александр Мамут в ходе церемония открытия подчеркнул, что труд управлять городом — чрезвычайно благодарный. По его мнению, у города должен быть долгосрочный план, по которому надо действовать. «Это не генплан и не статическое решение. Это и не справка о перспективах социально-экономического региона. Это комплексный документ, который может адаптироваться раз в пять лет, но он выстраивает какую-то перспективу лет на 15-20 для каждого города», — сказал Мамут и выразил мнение, что программа будет успешной. Предприниматель отметил, что вопросы городского развития прямо упираются в то, насколько город может создать для людей возможности для их собственной реализации. «И поэтому в этих вот вопросах роль мэра чрезвычайно важная», — добавил он.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, развивать города и регионы необходимо при участии граждан и НКО. «Невозможно разработать программу развития города, муниципалитета, региона где-то в тиши кабинетов, а потом прийти и "осчастливить" людей: "Знаете, мы тут за вас все придумали". Никакого счастья не будет. В сегодняшнем мире это исключено абсолютно», — сказал Кириенко. Он также призвал городских управленцев активно применять открытые конкурсные процедуры для подбора кадров. По его словам, организация обучения на программе базируется на принципах открытости отбора и обучения людей, и их важно сохранить в дальнейшем на уровне развития регионов.

Программа продлится до октября 2021 года и охватит 100 крупнейших городов России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.