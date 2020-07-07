В России стартовал чемпионат творческих компетенций ArtMasters

В России стартовал первый национальный чемпионат творческих компетенций ArtMasters, в нем примут участие представители творческих профессий в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям, среди которых —художник по свету, оператор механики сцены, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-оформитель, сценограф.

«Уникальность чемпионата ArtMasters заключается в том, что по ряду компетенций ранее никогда не проводились конкурсы профессионального мастерства», — говорится в сообщении.

Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета чемпионата Сергей Кириенко, множество творческих специалистов «в буквальном смысле остаются за сценой», однако без них невозможно создать произведений искусства.

«ArtMasters – это проект, в первую очень, про справедливость – ведь таких людей тоже должен знать зритель, они тоже должны чувствовать благодарность, восхищение, аплодисменты. Во-вторых, этот проект про повышение престижа профессий», — сказал он.

Чемпионат пройдет в три этапа. На заключительном этапе, который пройдет с 12 по 15 октября, отобранным финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой, а также технической части. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители. Победители получат денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании.

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