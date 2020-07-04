В России запустили обучающую программу по выявлению фейков

Мастерская управления «Сенеж» запустила онлайн-программу «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Первыми участниками станут победители и финалисты трех сезонов конкурса «Лидеры России». Заочное обучение будет проходить с 27 июля по 4 декабря 2020 года. В рамках программы слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, для каждого управленца критически важно уметь отличать правду от неправды. «В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно, потому что объекты управления разбросаны далеко, пространство управления колоссально, очень много из него связано с онлайн взаимодействием, в котором "руками" не проверишь», — сказал он.

Фейки касаются не только сферы политики, отметил в свою очередь генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них - умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России запущен сайт для борьбы с фейками о коронавирусе. Его создатель председатель комиссии по СМИ Общественной палаты, журналист Александр Малькевич рассказывал, что команда журналистов и блогеров будет тщательно искать фейки о коронавирусе и опровергать их. «Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», — добавил он.

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