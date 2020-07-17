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Экспертный совет АСИ обсудил инициативы для национальных целей развития

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Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
Фото: ВЭБ.РФ

Экспертный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ) на заседании под руководством председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова обсудил инициативы по городской экономике и развитию туризма, заслушал экспертные предложения по развитию предпринимательства и экономической политике. Часть этих инициатив предполагается представить президенту России для включения в обновленный указ по национальным целям развития.

«В понедельник президент России объявил, что в ближайшее время будет изменен указ о национальных приоритетах развития, и здесь перед АСИ, перед всем экспертным сообществом Российской Федерации стоит огромная задача. Сегодня нам важно изменить наше представление о том, как мы лучше можем сотрудничать для достижения национальных целей развития. Для нас это большая ответственность», — отметил во вступительном слове председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов также подчеркнул, что одной из наиболее важных задач в национальных приоритетах является улучшение качества жизни людей в российских городах, и активная работа по этому направлению ведется как в ВЭБ.РФ, так и в АСИ. Участники заседания совета представили ряд инициатив по развитию предпринимательства, городской экономики, туризма. В частности, обсудили разработанную ВЭБ.РФ совместно с Московской школой управления «Сколково» и РАНХиГС программу по обучению управленческих команд из 100 крупнейших российских городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

«Когда мы собрали мэров 319 моногородов, то основной их запрос был на реанимацию старых градообразующих предприятий, которые дают более 20 процентов рабочих мест, но для преобразования города нужно не только это, тут необходим комплексный подход. Это именно то, чем мы в ВЭБ.РФ занимаемся, хотя многие ошибочно полагают, что мы говорим о благоустройстве. Нет, мы занимаемся целиком преобразованием городов, и городская экономика здесь — основное. Президент на совете по национальным проектам говорил о необходимости улучшения качества жизни людей, и мы должны идти по этой повестке, с этой целью мы совместно с Московской школой управления "Сколково" и РАНХиГС разработали программу по обучению управленческих команд из 100 крупнейших Российских городов, по итогам которой, я уверен, мы увидим проекты в городах, качественно меняющие жизнь людей», — сказал Игорь Шувалов.

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов также отметил важность этой программы, выразив уверенность, что она сможет привлечь внимание правительства России.

«Мы рассчитываем, что эта программа привлечет внимание правительства потому что очень большие и значимые инфраструктурные проекты в городах не могут быть реализованы только лишь силами ВЭБ.РФ», — считает Андрей Шаронов.

По его словам, на программе будет 14 модулей: восемь очных, четыре дистанционных и две зарубежных стажировки — в Европе и в Азии. Кроме того, предусмотрены три трека программы: «профессиональный» — экономические и урбанистические вопросы, социальная политика, городские финансы; «персональный» — soft skills, коучинг, тестирование; «проектный» — команды должны подготовить интересные для институтов развития проекты. Андрей Шаронов отметил, что в специальный день эксперты ВЭБа будут работать с командами и обсуждать проекты.

Еще одну немонетарную меру поддержки российских городов представила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Речь идет запуске проекта «Прошагай город.Экомаршруты», который станет продолжением запущенного в прошлом году «Прошагай город». Это позволит создать в городах новые «места притяжения» для жителей и туристов на рекреационных территориях, а также оценить потенциал городов для реализации перспективных инвестиционных проектов, в том числе при участии институтов развития группы ВЭБ.РФ.

«Для команды ВЭБ.РФ экомаршруты станут важным этапом знакомства с территориями. Мы проведем большую работу с городами: организуем квесты, создадим экологические маршруты, промаркируем их и нанесем на онлайн-карты. Вместе детально "проработаем" каждый город, чтобы собрать перспективные проекты, которым можем оказать помощь в реализации. Игорь Иванович Шувалов дал поручение реализовать не менее 30 бизнес-проектов, связанных с экотуризмом. Будем работать в этом направлении вместе с городами», — сказала Макиева.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила важность представленных инициатив, которые в дальнейшем будут представлены на сайте агентства для создания на их основе проектов по достижению национальных целей развития.

«Я бы хотела поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова, членов экспертного совета за активную работу по формированию сегодня новых важных инициатив и проектов, которые способны формировать новые точки роста для экономики нашей страны и отвечать задачам, которые были сформулированы президентом нашей страны на совете по национальным проектам», — подытожила Чупшева.

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