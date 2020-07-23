ВЭБ.РФ и Корпорация МСП создадут платформу для решений в сфере развития городов

ВЭБ.РФ и Корпорация МСП приступили к созданию IT-платформы ГеоВЭБ с элементами искусственного интеллекта, которая позволит на предпроектной стадии анализировать мультипликативный эффект от реализации инвестиционных проектов для развития городской экономики. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП.

Аналитическая система будет создана с учетом опыта внедрения Бизнес-навигатора МСП, разработанного Корпорацией МСП.

Платформа ГеоВЭБ позволит вести оперативный мониторинг более 700 параметров развития конкретных городов. Среди них демографические, социальные, экономические, финансовые показатели, индекс качества городской среды, обеспеченность населения объектами здравоохранения и образования, доступность транспорта, платежеспособный спрос, параметры недвижимости, транспортные и пешеходные потоки.

На их основе будет анализироваться потенциальный эффект от реализации конкретных инвестиционных проектов, вырабатываться предложения по наиболее подходящей локации и влиянию на смежные отрасли. Речь идет как о крупных промышленных и инфраструктурных проектах, так и о локальных — по модернизации общественного транспорта, коммунальной инфраструктуры, созданию малых предприятий и других.

Система в автоматическом режиме позволит рассчитывать ключевые показатели эффективности реализации проекта, NPV, IRR, прогнозный налоговый эффект, динамику изменения выручки и прибыли. Эти данные позволят принимать управленческие решения с максимальным влиянием на развитие городской экономики, повышение качества жизни и достижение целей национальных проектов в конкретных регионах.

«Опыт создания и успешной работы Портала Бизнес-навигатора МСП позволяет нам создавать информационные решения для всей группы институтов развития, координируемых ВЭБ.РФ. На сегодняшний день сервисами портала пользуются более 1,5 млн предпринимателей, из них по данным ФНС России около 740 тысяч улучшили свои бизнес-показатели. Новая разработка ГеоВЭБ позволит целенаправленным образом формировать портфель инвестиционных проектов в сферах городской экономики с учетом емкости инвестиционных ниш в отдельных отраслях с учетом прогнозов их развития, и эффекта влияния на показатели национальных проектов и национальные цели. Реализация проектов с расчётом не только финансовой, но и социальной отдачи позволит получать положительные эффекты для населения городов и городской экономики», — отмечал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

На первом этапе платформа будет использоваться внутри Группы ВЭБ.РФ и партнерских институтов развития для расчета инвестиционных проектов в 44 городах России. В перспективе она может служить инструментом для органов городской и региональной власти.