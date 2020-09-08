Глава Минстроя оценил благоустройство в затопленном прошлым летом Тулуне

Глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев позитивно оценил качество благоустройства центральной улицы Тулуна, который пострадал прошлым летом от сильного паводка. Об этом сообщает ТАСС.

Свой доклад Якушев озвучил президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году. По его словам, на сегодняшний день появился качественный объект, который стал любимым местом жителей Тулуна — улица Ленина. «20-го числа (20 сентября) город будет праздновать День города, и все городские мероприятия они уже планируют провести здесь», — сказал Якушев.

По словам главы Минстроя, проект разрабатывали молодые иркутские архитекторы, получившие в хоже конкурса 70 миллионов рублей федерального гранта. «Замысел проекта был в том, что улица Ленина - центральная улица Тулуна - станет городским бульваром, где приятно провести свободное время», — отметил он.

Тулун является наиболее пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области в 2019 году. Всего в регионе было подтоплено 11 тысяч домов, пострадали свыше 45 тысяч человек.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.