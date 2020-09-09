В Красноярском крае удвоили финансирование благоустройства

В Красноярском крае в 2020 году выделили почти 2 миллиарда рублей на комплексное благоустройство территорий — это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс, передает ТАСС.

По его словам, выделили как краевые, так и федеральные бюджетные средства. Усс отметил, что в регионе взяли курс на благоустройство населенных пунктов. В начале лета губернатор поручил главам территорий активнее привлекать к благоустройству население и бизнес, а также создавать в качестве примера образцовые населенные пункты в каждом районе.

В среду, 9 сентября, Усс проверил благоустройство в поселке Большая Мурта. Он заявил, что усилия, приложенные для изменения в лучшую сторону внешнего вида поселка при участии местных предпринимателей и самих жителей, видны.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.