Иркутская область получит дополнительное финансирование на дороги

Власти России помогут продолжить реконструкцию Байкальского тракта, а также областных и сельских дорог Иркутской области. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме того, регион получит софинансирование на строительство аэропорта в Бодайбо. Хуснуллин в ходе визита заявил, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» дополнительно выделили полмиллиарда рублей. Также увеличена субсидия на развитие сельских дорог более чем в два раза, до 214 миллионов рублей. Более 100 миллионов рублей добавили из федерального бюджета на восстановление дорог, пострадавших в результате ЧС.

Хуснуллин поддержал идею Кобзева поменять концепцию дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры Листвянки. Он также рассказал, что Минтранс России поддержал строительство аэропорта в Бодайбо — его поставили в график первоочередных проектов. Стоимость проекта составляет около четырех миллиардов рублей.