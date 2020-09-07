Кобзев взял на контроль ситуацию с исками жителям Ольхона о захвате земель

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев взял на личный контроль ситуацию с исками жителям поселка Песчаное на острове Ольхон о якобы незаконном захвате земель. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Как рассказала одна из местных жительниц, получивших иск об изъятии земель, в документе говорится, что ее дом якобы стоит на землях национального парка. «Сейчас мы ищем любые доказательства, что деревня [Песчаная] существовала и существует», — написала женщина.

«Правительство Иркутской области и я лично обеспокоены этой историей. Сейчас мы, совместно с федеральным центром, решаем вопрос с тем, чтобы населенные пункты, попадающие на территории Нацпарка, получили наконец право на нормальную жизнь. (...) Уж совсем немыслимо выселять оттуда людей, которые живут там годами, десятилетиями!» — написал Кобзев, подчеркнув, что письма с требованием прекратить иски направлены во все соответствующие инстанции.

Остров Ольхон — единственный населенный остров на Байкале, является популярным туристическим направлением. На территории острова разбит Прибайкальский национальный парк площадью более 417 тысяч гектаров, призванный сохранить уникальную природу Прибайкалья.