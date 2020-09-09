В Иркутской области появится новый образовательный центр

В Иркутской области по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева построят новый образовательный центр «Сириус». Об обращении главы региона с таким предложением к члену президиума Совета при президенте России по науке и образованию, руководителю проекта Елене Шмелевой сообщается на официальном портале области..

«"Персей" на Байкале благодаря вашей поддержке уже есть. Давайте создадим и "Сириус". Так мы обеспечим больше возможностей для творческого и карьерного роста талантливой молодежи», — сказал Кобзев на встрече со Шмеловой, отметив, что в регионе треть населения (около 600 тысяч человек) — молодежь.

Руководитель проекта поддержала инициативу и пообещала активное содействие в появлении центра для развития подростков.

«Я часто встречаюсь с молодежью, знаю все проблемы. Мы работаем над ними. Скоро у ребят появится свой Дом молодежи — его они ждали много лет. Мне, как руководителю, крайне важно сделать все, чтобы молодые люди оставались в области», — заключил врио губернатора.

Региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина органам исполнительной власти субъектов. Всего планируется возвести 85 центров до 2024 года.