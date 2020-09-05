Подрядчик назвал сроки сдачи ФОК после разноса от иркутского губернатора

Подрядчик назвал сроки сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Новоленино в Иркутске после разноса, который устроил врио губернатора области Игорь Кобзев. Об этом сообщает газета «Иркутск».

4 сентября Кобзев лично проинспектировал ход работ на объекте. Как сообщил подрядчик, ФОК вместе с благоустройством прилегающей территории будет сдан 2 октября. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что лично проверит выполнение этого обещания и качество работ.

Ранее Кобзев устроил разнос из-за сорванного срока сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). «Если объект сказали [сдать] к 1 сентября, он должен быть, и меня не волнуют никакие отмазки. Это ваши конкретные управленческие решения, мы пожали друг другу руки. Я приехал на открытие — где ленточка? Где радостные лица? Вы плюете мне в душу. Слово дал, слово взял — нормально это?» — возмутился Кобзев, поручив перейти на круглосуточный режим работы, чтобы сдать проект в срок.