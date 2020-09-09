Российские ученые победили в конкурсе по созданию технологии машинного обучения

Молодые ученые из лаборатории «Компьютерные технологии» Университета ИТМО победили в международном конкурсе по созданию технологии машинного обучения для диагностики воспалительных заболеваний кишечника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Конкурс проходил на краудсорсинговой платформе sbvIMPROVER, созданной PMI Science. Участникам соревнования предлагалось найти оптимальный алгоритм машинного обучения для того, чтобы на основе результатов неинвазивных методов клинической диагностики безошибочно определить, какое воспалительное заболевание кишечника имеется у данного пациента. Призовой фонд конкурса составил 12 тысяч долларов. Организаторы получили 81 заявку от 15 научных команд из разных стран мира.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.