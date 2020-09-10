Российские компании вошли в число финалистов премии «Экспортер года»

Крупные предприятия Бурятии — Улан-Удэнский авиационный завод, «Свинокомплекс "Восточно-Сибирский"», Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, а также представитель малого и среднего бизнеса — компания «Мегаполис» вошли от Дальнего Востока в число финалистов Всероссийской премии «Экспортер года». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Республика Бурятия стала одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по экспортным результатам. Четыре из десяти компаний, прошедших отбор от Дальневосточного федерального округа (ДФО), — предприятия Бурятии. Победители примут участие в федеральном этапе премии "Экспортер года"», — рассказали в пресс-службе республиканского министерства экономики.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.