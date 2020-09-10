Два города в Бурятии получат 160 миллионов рублей на благоустройство

В Бурятии два города — Северобайкальск и Бабушкин — получат из федерального бюджета около 160 миллионов рублей на проекты по благоустройству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минстрой.

В текущем году регион уже получил более 300 миллионов рублей на благоустройство в населенных пунктах. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также по результатам конкурса грантов.

В городе Бабушкин будет реализован проект «Черничные ночи» по благоустройству центральной части населенного пункта, его стоимость — 45,8 миллиона рублей. В Северобайкальске запланирован проект стоимостью 112 миллионов рублей — прибрежный парк у озера Байкал. Проекты планируется реализовать до 2022 года.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.