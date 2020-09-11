Регионы России перевыполнили план по внедрению новых дорожных технологий

Регионы России увеличили долю контрактов с использованием новейших технологий в дорожном строительстве до 54 процентов при плановом показателе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 20 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Отмечается, что, согласно плану проекта, доля таких контрактов в 2020 году должна была составить 20 процентов. Уже по итогам 2019 года она достигла 45 процентов.

Одним из самых эффективных дорожных решений стала технология холодного ресайклинга, методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, использование геосинтетических материалов и применение щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.