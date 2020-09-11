Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли. Стасишин также отметил, что благодаря программе льготной ипотеки сегодня ежемесячный платеж по жилищному кредиту ниже ежемесячного платежа при аренде квартиры.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процентов утвердили в апреле 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.