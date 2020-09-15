В России задумались о создании инструментария поддержки экспорта

Правительство России может начать работу над созданием инструментария поддержки экспорта в рамках обновления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Проект планируют реализовать через информационную систему Одно окно, созданную на базе цифровой платформы «Российского экспортного центра» (РЭЦ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В будущем информационная система будет играть роль полноценного маркетплейса для экспортно ориентированных компаний – будут производиться заказы различных услуг – от логистики до консалтинга.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.