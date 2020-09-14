Экспортеров российского региона продвинут на рынки Европы и США

Центр «Мой бизнес» в Приморском крае запустил новую комплексную услугу для региональных предприятий-экспортеров. Американские маркетологи помогают предпринимателям выйти со своей продукцией на рынки США и Европы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Такие большие осмысленные, логически построенные программы позволяют грамотно и целенаправленно продвигать наших производителей на новые внешние рынки» — прокомментировал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров. На стартовом этапе компания должна предоставить информацию о себе и своем продукте на русском языке, а также коммерческое предложение для зарубежного рынка. Специалисты делают перевод и запускают механизм поиска партнера.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.