Улан-Удэ получит 94 миллиона рублей на ремонт канализационных сетей

Власти Улан-Удэ в Бурятии получат в 2020 году из Фонда содействия реформированию ЖКХ около 94 миллионов рублей на ремонт более 4,6 километра аварийных сетей канализации. Об этом сообщает ТАСС.

В мэрии города рассказали, что средства будут выделены в этом году.

Общая стоимость проекта составляет свыше 155 миллионов рублей. Более 93,8 миллиона рублей из них — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, еще 62 миллиона рублей — МУП «Водоканал».

Согласно проекту, будет реконструирован напорный коллектор с изменением диаметра и прокладкой резервного ствола. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит более 4,6 километра.

Существующий коллектор был построен в 1969 году. В феврале 2017 года на этом участке произошла крупная коммунальная авария: в результате обрушения камеры гасителя произошел выход сточных вод в районе кольцевой развязки «Беркут» в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.