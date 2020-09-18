Путин оценил вклад российской промышленности в нацпроекты

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад российской гражданской и оборонной промышленности в потребности нацпроектов по машинам и оборудованию. Об этом он заявил в ходе заседания Военно-промышленной комиссии. Его слова приводятся на сайте Кремля в пятницу, 18 сентября.

«Отечественная промышленность в целом (...) уже обеспечивает больше половины предусмотренных в нацпроектах потребностей в машинах и оборудовании. Это наглядно показывает мониторинг закупок продукции для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», — констатировал президент. По его словам, по состоянию на 1 сентября более 50 процентов затраченных на товары и услуги средств ушло на российских рынок.

Вместе с тем Путин отметил, что высокотехнологичного оборудования оказалось меньше — около 29 процентов. В этой связи он напомнил о недавно принятом законе, согласно которому «из общего объема закупок определенный установленный процент должен приходиться именно на нашу, отечественную продукцию». «И это требование нельзя будет нарушать или пытаться обходить», — подчеркнул глава государства.

До 2030 года в России планируется реализовать 13 нацпроектов, в частности — нацпроект «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». Он, в частности, нацелен на повышение уровня экономической связанности страны за счет усиления транспортной инфраструктуры и предоставления доступной электроэнергией. По указу Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.