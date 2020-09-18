Урбанисты помогут властям Улан-Удэ в благоустройстве центра города

Опытные урбанисты помогут властям Улан-Удэ разработать проект по благоустройству исторического центра города. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что столица Бурятии в 2020 году получила более 100 миллионов рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда». В разработке программы реконструкции и развития центра города также примут участие местные власти и представители общественности. Проект, получивший название «Историческая Соборная», вошел в финал конкурса «100 городских лидеров» и проходит акселерацию в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.