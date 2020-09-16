Федеральный проект по благоустройству признали самым эффективным

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») оказывает наибольшее влияние на развитие городов и качество жизни россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению и «Росатома».

В опросе администрации муниципальных образований должны были оценить по 10-балльной шкале влияние федеральных проектов на развитие населенных пунктов и качество жизни граждан. Наибольшую среднюю оценку получил проект «Формирование комфортной городской среды» — 8,4 балла. В тройке лидеров также «Содействие занятости женщин» (7,7 балла) и «Современная школа» (7,4 балла).

Влияние национальных проектов на развитие городов в целом оценили умеренно. Основной проблемой при реализации городские власти назвали большое количество работы по подготовке заявок и отчетов. Города также сталкиваются с отсутствием собственных средств на софинансирование и квалификационных кадров.

В опросе приняли участие 70 муниципальных образований из всех федеральных округов: 49 центров субъектов РФ и 21 промышленный центр, в том числе ЗАТО и города атомной промышленности.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.