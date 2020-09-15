На комфортную среду в Липецкой области направили 300 миллионов рублей

На формирование комфортной городской среды в Липецкой области выделено более 300 миллионов рубле из федерального бюджета. Об этом сообщает «Добринские вести».

Отмечается, что в этом году регион дважды победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проходит под эгидой Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. «Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" — одно из приоритетных направлений деятельности органов власти», — отметил он.

В феврале гранты в общей сумме 134,5 миллиона рублей получили проекты благоустройства набережной реки Дон в Данкове, сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Благоустройство городов-победителей уже началось.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.